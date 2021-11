Alec Baldwin vert saksøkt etter «Rust»-skyting

utenriks

Erstatningskravet kjem frå lysansvarleg Serge Svetnoy. I søksmålet hevdar han at skytinga, som kosta filmfotograf Halyna Hutchins livet, vart «forårsaka av dei uaktsame handlingane» til mellom anna Baldwin, som både er produsent og hovudrolleinnehavar i filmen.

Også våpenansvarleg Hannah Gutierrez-Reed vert skulda i søksmålet. Gjennom advokatane sine hevdar ho at ho vert forsøkt utpeika som den skuldige for at Hutchins døydde.

– For å seie det enkelt var det ingen grunn til at skarp ammunisjon skulle bli plassert i revolveren, eller vere tilgjengeleg nokon stad på settet. At det var ei kule i revolveren utgjorde ein dødeleg trussel mot alle i nærleiken, heiter det.

Sjekka ikkje ordentleg

Baldwin, innspelingsleiar Dave Halls og Gutierrez-Reed følgde ikkje etablert bransjepraksis for handtering av våpen og «tillét at ein revolver ladd med skarp ammunisjon blei retta mot levande menneske», heiter det i søksmålet.

Filmfotograf Hutchins vart skoten då Baldwin øvde på ei scene i filmen der han skyt mot kameraet. Kula trefte Hutchins i brystet og regissør Joel Souza i skuldra, og Hutchins døydde av skadane.

Baldwin fekk revolveren av Halls, som sa at han var «kald», bransjespråk for eit ufarleg våpen. Seinare har Halls sagt til etterforskarar at han ikkje sjekka våpenet ordentleg.

Konspirasjonspåstandar

Gutierrez-Reed har vore ansvarleg for våpen og ammunisjon på filmen, og i ei fråsegn onsdag insisterer forsvararane hennar på at ho ikkje visste kvifor det var skarp ammunisjon på filmsettet.

– Vi ber om ei fullstendig etterforsking for å få alle fakta på bordet, inkludert om kulene, korleis dei hamna i boksen for etterlikningar, og kven som la dei der, heiter det i fråsegna.

– Vi er overtydde om at dette var sabotasje og om at Hannah vert forsøkt utpeika. Vi meiner òg at åstaden vart tukla med før politiet kom, heiter det vidare.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies i Santa Fe avviste påstandane om ein konspirasjon onsdag.

