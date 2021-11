Berlin stengjer uvaksinerte ute frå utelivet

utenriks

Dei nye retningslinjene i den tyske hovudstaden trer i kraft måndag. Dei seier at berre folk som er fullvaksinerte, og dessutan dei som kan bevise at dei er friske frå covid-19, kan besøkje arenaer for fritidsaktivitetar og ei rekkje andre stader. Systemet er kjend som «2G» i Tyskland.

Det gjeld mellom anna utestader, treningssenter og frisørar, og uvaksinerte får heller ikkje ete innandørs på restaurant.

Tiltaket kjem etter «det auka talet på koronatilfelle og det aukande presset på intensivavdelingar», heiter det i ei pressemelding frå delstatsregjeringa i Berlin.

Også teater, museum og utandørsarrangement med meir enn 2.000 deltakarar, som til dømes fotballkampar, blir forbodne for uvaksinerte vaksne. Mindreårige og folk som ikkje kan bli vaksinert av helseårsaker, får fritak frå restriksjonane. For desse held det å kunne vise fram ein negativ koronatest.

Næringslivet i hovudstaden blir oppmoda til å be dei tilsette jobbe heimanfrå og avgrense kor mange som skal møte opp fysisk på jobb, til 50 prosent av dei tilsette. Tiltaka er blant dei tøffaste i Tyskland sidan pandemien braut ut.

Dei siste dagane har toppnoteringa for nye smitta i løpet av eitt døgn vorte brote gong på gong. Det vart registrert nesten 40.000 nye smittetilfelle onsdag, det høgaste talet til no, ifølgje det statlege Robert Koch-instituttet (RKI).

Oppgangen blir mellom anna forklart med den relativt låge vaksinasjonsraten i Tyskland. Vel 67 prosent av befolkninga er fullvaksinert.

(©NPK)