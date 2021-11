utenriks

Trass auka koronasmitte, høge energiprisar og flaskehalsar i forsyningskjedene meiner EU-kommisjonen at økonomien i eurosona vil vekse med 5 prosent i år.

Tidlegare har anslaget vore på 4,8 prosent.

Kommisjonen anslår at veksten for alle EUs 27 medlemsland vil ende på same nivå som i dei 19 landa som utgjer eurosona.

(©NPK)