Egeland: Sjokkerande å sjå Europas handlingslamming

utenriks

Han viser til flyktningane og migrantane som no er stranda på grensa mellom Kviterussland og Polen.

– Nokre få tusen menneske ved Europas polske grense, og mange har flykta frå nokre av dei verste krisene i verda, er ein drope i havet samanlikna med talet på menneske som er fordrivne til land som er mykje fattigare, seier Egeland.

Han er opprørt over måten Kviterussland bruker flyktningar og migrantar på for å oppnå politiske mål.

– Sårbare menneske er ikkje sjakkbrikker som kan brukast i eit geopolitisk spel. Men dette fritek på ingen måte Europa frå ansvar for å sørgje for at menneske som dukkar opp ved grensene våre, får lov til å søkje asyl og blir behandla på ein human måte, seier Egeland.

Byggjer murar

– Internasjonal ansvarsdeling kan ikkje berre reduserast til økonomisk og humanitær støtte til land som tek imot flyktningar. Det må òg inkludere at Europa held grensene opne for dei som søkjer vern hos oss, i samsvar med dei same reglane som det blir forventa at andre land skal følgje, seier han.

Døyr av kulde

Polens statsminister Mateusz Morawiecki skuldar Kviterussland for statleg terrorisme. Nato-kjelder kallar det hybrid krigføring og lovar å komme landet til unnsetning.

Egeland etterlyser på si side eit større engasjement for dei menneska som no går ein kald vinter i møte langs grensa, og han minner om kva for nokre internasjonale forpliktingar europeiske land som Polen har.

– Europeiske verdiar er trua når folk døyr av kulde ved yttergrensa vår, seier han.

– Europa var flyktningkonvensjonens vogge då vi sjølv var på flukt etter andre verdskrigen. EU og Schengen-landa må no sørgje for at Polen og andre land som forvaltar vår felles yttergrense, overheld internasjonale forpliktingar, seier Flyktninghjelpens generalsekretær.

