FN-sjef: Klimaløfte null verd viss ikkje fossilt brensel blir kutta

utenriks

– Kunngjeringane her i Glasgow er oppmuntrande, men dei er langt frå nok, sa FN-sjef António Guterres under klimatoppmøtet COP26 torsdag.

– Løfta blir tomme når fossilindustrien framleis får billionar i subsidiar, la han til.

Ein FN-rapport i oktober fann at fleire land planlegg å produsere langt meir fossilt brensel framover enn det 1,5-gradersmålet tillèt. Fleire land har sagt under COP26-møtet at dei vil kutte i olje-, gass- og kolprosjekt, men frykta er at dei ikkje vil kutte nok.

Klimatoppmøtet blir avslutta fredag.

(©NPK)