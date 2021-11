Klimaerklæring frå USA og Kina: – Gir nytt håp

utenriks

Både miljøaktivistar, ekspertar og politikarar reagerer positivt på semja mellom dei to største utsleppsnasjonane i verda.

– Dette hjelper verdssamfunnet med å innsjå at vi må handle no, seier EUs klimautsending Frans Timmermans til nyheitsbyrået AFP.

USA og Kina kom med erklæringa si på klimamøtet i Glasgow onsdag kveld. Initiativet overraska andre møtedeltakarar som ikkje ante at dei to stormaktene ville lansere noko nytt no.

Genevieve Maricle frå miljøorganisasjonen WWF meiner erklæringa styrkjer håpet om at den globale oppvarminga kan avgrensast til 1,5 grader. Samtidig understrekar ho at USA og Kina må ta grep for å kutte utslepp dette tiåret, ifølgje BBC.

– Eit sprik

I den felles uttalen lovar Kina og USA å leggje fram klimamål for 2035 seinast i 2025.

I tillegg vil landa gjere meir for å kutte utslepp av den kraftige klimagassen metan. For den kinesiske delen er dette nye signal. Landet var ikkje blant dei som varsla kutt i metanutsleppa i ei erklæring på klimatoppmøtet førre veke.

– Begge sider erkjenner at det er sprik mellom innsatsen i dag og måla i Parisavtalen, så vi vil saman styrkje klimatiltaka våre, sa Kinas klimautsending Xie Zhenhua onsdag.

Xie sa at USA og Kina dei siste ti månadene har halde 30 nettmøte der dei har diskutert situasjonen og komme til semje om initiativet.

– Som dei to største maktene i verda må Kina og USA ta ansvar og samarbeide med andre partar for å ta tak i klimaendringane, understreka Xie.

– Må vise veg

USAs klimautsending John Kerry er klar på at det er usemje mellom Kina og USA. Men når det gjeld klima, må landa samarbeide, meiner han.

– Kina og USA, som dei to største forureinarane, må vise veg, fastslår Kerry.

Av alle land er det industrigiganten Kina som har dei desidert største klimautsleppa. Landet stod åleine for 27 prosent av utsleppa i 2019, ifølgje tankesmia Rhodium Group.

USA låg på andre plass med 11 prosent. Dermed står dei to landa til saman for nesten 40 prosent av utsleppet i verda.

Nye klimatiltak i desse to landa kan dermed ha svært stor betydning. Og når dei blir samde om politiske grep, kan det få store ringverknader.

I 2014 inngjekk Kina og USA ein klimaavtale som fekk avgjerande betydning for Parisavtalen året etter, påpeikar Steffen Kallbekken, forskingsdirektør ved Cicero senter for klimaforsking.

– Eg trur erklæringa no kan gi ein dytt til landa i Glasgow og hjelpe dei til å bli samde, seier Kallbekken til NTB.

Brukar tvang

Både USA og Kina bruker pressmidla dei har som stormakter i forhandlingane, ifølgje Kallbekken. I nokre tilfelle er det ikkje berre snakk om å overtale andre land til å bli samde – men å tvinge dei.

Kallbekken trur likevel ikkje at erklæringa no vil få like stor betydning som den meir konkrete tosidige avtalen i 2014.

EU-utsending Frans Timmermans minner om dei mange usemjene og konfliktane mellom USA og Kina på andre politikkområde. Dei to stormaktene forstår at klimaet er eit tema som må hevast over andre vanskelege saker, meiner han.

Også FNs generalsekretær António Guterres er positiv til at USA og Kina varslar sterkare klimasamarbeid.

– Å takle klimakrisa krev internasjonalt samarbeid og solidaritet, og dette er eit viktig steg i rett retning, skriv han på Twitter.

Mante til samarbeid

Like etter erklæringa frå USA og Kina skreiv politikknettstaden Politico at USAs president Joe Biden og den kinesiske presidenten Xi Jinping skal ha eit videomøte neste veke.

På ein videokonferanse på sidelinja av det årlege toppmøtet til Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen torsdag understreka Xi at dei to stormaktene er nøydde til å samarbeide.

– Vi kan alle saman byrje på ein veg med grøn, berekraftig utvikling med låge utslepp, sa den kinesiske presidenten.

Klimaforhandlingane i Glasgow dreier seg i hovudsak om reglane for gjennomføringa av Parisavtalen frå 2015. Samtalane er allereie inne på oppløpssida og skal i utgangspunktet avsluttast fredag.

Det er likevel ganske vanleg at FNs klimamøte held fram på overtid. Torsdag vart det lagt fram nye utkast til formelle avgjerder som skal vedtakast mot slutten av toppmøtet.

