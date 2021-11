Kviterussisk opposisjonspolitikar meiner Lukasjenko bløffar

utenriks

Lukasjenko kjem ikkje til å gjere alvor av truslane mot EU, som har varsla fleire sanksjonar mot regimet hans, meiner ho.

– Det ville vere meir skadeleg for han, og for Kviterussland, enn for EU. Eg går ut frå at det er bløff, seier Tikhanovskaja til nyheitsbyrået AFP.

Ho oppmodar landa i EU til å stå fast ved sitt, og å ikkje kommunisere direkte med «dei illegitime» – altså regimet til Lukasjenko.

Dei tusenvis av migrantane og flyktningane som sit fast på grensa mellom Kviterussland og EU-landet Polen, har ført til ein skarp ordkrig mellom vestlege land og Kviterussland.

