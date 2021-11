Tuvalu vil gå rettens veg for å overleve om landet forsvinn i havet

utenriks

– Vi ser faktisk for oss det verste scenarioet, der vi blir tvinga til å forlate landet vårt om det forsvinn i havet, seier utanriksminister Simon Kofe i eit intervju med Reuters.

Han seier at Tuvalu vil gå til retten for å behalde statusen som stat i samsvar med folkeretten og eigarskapen over dei maritime sonene sine.

Bilete av Kofe medan han spelar inn ein tale til klimatoppmøtet i Glasgow der han står til knes i havet, kledd i dress og med talarstolen i vatnet, har gått viralt.

Kofe seier han er nøgd med at bileta har fått så mykje merksemd, og håpar det formidlar kva utfordringar Tuvalu står overfor.

Den vesle øystaten har ei befolkning på 11.000, og det høgaste punktet er berre 4,5 meter over havet. Sidan 1993 har havnivået stige 0,5 centimeter i året, det vil seie nærare 30 centimeter.

Mange store utsleppsland har lova å trappe opp utsleppskutta og siktar mot klimanøytralitet i 2050.

Men dei små stillehavsnasjonane krev omgåande handling. Dei peikar på at det er overlevinga deira som land som står på spel.

