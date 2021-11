Biden og Xi møtest digitalt måndag

utenriks

– Dei to leiarane skal diskutere moglegheiter for å handtere på ansvarlege vis konkurransen mellom USA og Kina, og dessutan måtar å jobbe på der våre interesser fell saman, seier Det kvite hus' pressesjef Jen Psaki i ei fråsegn fredag.

Amerikanske medium melde tidlegare denne veka at det kunne bli eit slikt møte mellom dei to måndag, men det er ikkje stadfesta før no.

Samtidig senkar Det kvite hus forventningane ved å seie at ingen store kunngjeringar er venta å komme ut av toppmøtet.

Formålet med møtet, som har vore venta ei stund, er å betre det anstrengde forholdet mellom landa.