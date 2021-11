Dei baltiske landa åtvarar mot opptrapping av migrantkrisa

utenriks

Forsvarsministrane frå Estland, Latvia og Litauen seier at flaskehalsen, som EU meiner Kviterussland har skapt med overlegg, utgjer ein trussel for ein stor del av den austre regionen unionen – og at han i verste fall kan føre til væpna konflikt.

– Store folkemengder blir samla og transporterte til grenseområdet, der dei så blir tvinga til ulovleg å krysse han. Dette aukar moglegheita for provokasjonar og andre alvorlege hendingar, som også kan gå over i den militære sfæren, heiter det i fråsegna.

Dei tre forsvarsministrane, Kalle Laanet frå Estland, Artis Pabriks frå Latvia og Arvydas Anusauskas frå Litauen, fordømmer den «forsettlege eskaleringa av det hviterussiske regimets pågåande hybridangrep».

Ministrane understrekar at dei støttar Polen, men dei oppmodar EU til å forsterke tryggleiken ved yttergrensa.

Polen seier at rundt 2.000 migrantar, stort sett kurdarar frå Midtausten, har reist til landet via Kviterussland. Dei lever no i ein teltleir på grensa, medan temperaturen nærmar seg minusgrader. EU-landet Polen nektar å sleppe dei inn.

EU meiner Kviterussland følgjer migrantane til grensa mot Polen og Litauen, og til ein viss grad Latvia, som hemn for sanksjonane unionen har innført som svar på det dei meiner er alvorlege menneskerettsbrot og angrep på sivilsamfunnet, opposisjonen og pressa.

