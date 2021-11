utenriks

Fleire delegatar forlét klimamøtet for å bli med på demonstrasjonen, skriv BBC.

Fleire av demonstrantane hadde med plakatar og raude sløyfar som skal representere ei raud linje forhandlarane har tråkka over. Dei var leia av ei gruppe urinnvånere.

To personar vart viste bort av politiet etter at dei prøvde å ta seg over gjerdet utanfor møtestaden.

Demonstrasjonen fann stad på det som etter planen er klimatoppmøtets siste dag. Det er likevel mogleg at møtet vil gå føre seg over helga.

