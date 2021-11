FN: – Libanon sviktar folket sitt

utenriks

Ein mislykka stat er ein stat som ikkje lenger er i stand til å oppfylle sine borgarars grunnleggjande behov.

– Libanon er ikkje ein mislykka stat enno, men han er på veg dit, sa De Schutter på ein pressekonferanse i hovudstaden Beirut fredag.

De Schutter har vore på eit tolv dagars besøk i det kriseramma landet.

– Eg såg ting eg aldri trudde eg skulle sjå i eit mellominntektsland.

Over 70 prosent av Libanons befolkning lever no under fattigdomsgrensa. Det libanesiske pundet har mista 90 prosent av verdien sin opp mot dollaren på svartebørsen sidan 2019, og matvareprisane har nesten firedobla seg på eit år.

I september vart det danna ei ny regjering under statsminister Najib Mikati. Den har hittil gjort lite for å handtere den økonomiske krisa i landet.

– Medan folket prøver å overleve frå dag til dag, sløsar styresmaktene bort tid. Denne handlingslamminga har ført til store lidingar for befolkninga, seier De Schutter.

I oktober åtvara Redd Barna om at barn i Libanon må stå over mange måltid, fordi foreldre slit med å ha råd til mat.

