Japanske Toshiba vil splitte selskapet i tre

utenriks

Kunngjeringa fredag kjem etter at det har oppstått usemje med aksjeeigarane, og dessutan fleire omstridde avgjerder.

Planen om oppsplitting er godkjend av Toshibas styre. Det er aksjeeigarane som har pressa på for å dele selskapet i tre for å auke verdien på dei ulike forretningsverksemdene til konsernet.

Toshiba er mest kjent for produksjon av forbrukarelektronikk, som varmepumper og kvitevarer. Men det produserer òg infrastruktur og elektroniske komponentar, og planen er at desse to verksemdene skal skiljast ut i eigne selskap.

Prosessen er venta å ta to år, ifølgje selskapet.

