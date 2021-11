Klimatoppmøtet: Barth Eide trur på nokså rask løysing i Glasgow

utenriks

Klimatoppmøtet i Glasgow går mot slutten. Fredag kveld sit politikarane saman for å komme fram til semje i fleire vanskelege spørsmål, mellom anna korleis kvotehandelen skal organiserast.

Ved 18.40-tida fredag sa miljøministeren til TV 2 at inntrykket hans er at det går mot ei rask semje.

– Inntrykket mitt er at Alok Sharma, som er president i COP, er optimistisk på at han får landet dette om ikkje frykteleg lenge. I kveld eller i natt, eller kanskje i morgontimane, sa Eide til TV-kanalen.

Eide nemner mellom anna spørsmål om klimafinansiering, spørsmål om tap og skade, og nokre endelege avklaringar på artikkel 6 som spørsmål landa framleis ikkje er heilt samde om enno.

– Eg trur det ligg konturane av ein god avtale no, som er tydeleg på dette med 1,5 grader, og at ein no har konkrete tiltak for å bremse oppvarminga, sa statsråden.

(©NPK)