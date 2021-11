Noreg og fleire andre i Tryggingsrådet fordømmer Kviterussland

utenriks

– Taktikken er uakseptabel og nødvendiggjer sterke internasjonale reaksjonar og samarbeid for å stille Kviterussland til ansvar, skriv landa i ei fråsegn.

Fråsegna kom etter eit krisemøte i Tryggingsrådet om situasjonen torsdag.

Polen seier at regjeringa til president Aleksandr Lukasjenko har lokka rundt 2.000 migrantar, stort sett kurdarar frå Midtausten, til Kviterussland for så å sende dei vidare til Polen, som hemn for sanksjonar.

Menneska lever no i ein teltleir på grensa, medan temperaturen nærmar seg minusgrader. EU-landet Polen nektar å sleppe dei inn.

Dei vestlege delegasjonane i Tryggingsrådet seier dei fordømmer «den orkestrerte samlinga av menneske som har fått liv og velvære sett i fare for politiske formål av Kviterussland».

Vidare seier dei at Kviterussland har skapt krisa med «mål om å destabilisere nabolanda og EUs eksterne grense, og for å få merksemda bort frå eigne, aukande menneskerettsbrot».

Russland er ikkje nemnd i uttalen. Putin og Lukasjenko er allierte, og før møtet avviste Russland påstandar frå dei vestlege landa om at Moskva har samhandla med Minsk om å sende migrantane over grensa til Polen.

Lukasjenko lova torsdag å svare dersom EU innfører ytterlegare sanksjonar.

