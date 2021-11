Pave Frans fordømmer økonomisk ulikskap og griskheit

utenriks

– Tida er inne for at dei fattige får sagt sitt igjen, fordi deira krav har ikkje vorte høyrde på altfor lenge, sa 84-åringen under talen sin til folket fredag.

Paven bad om ei «samvitsundersøking», og kritiserte mellom anna urettferda ved visse økonomiske tiltak og «hykleriet til dei som ønsker å berike seg sjølv utover alle proporsjonar».

Den argentinske paven vart ønskt velkommen i byen San Francesco i det sentrale Italia av meir enn 500 fattige frå Europa, inkludert folk frå Polen, Kroatia, Spania og Frankrike.

Verdsdagen for dei fattige er søndag.

