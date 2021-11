Rekordmange migrantar kryssa Den engelske kanalen

utenriks

Fleire grupper har vorte eskortert til Dover i Storbritannia. Gode vêrforhold har gjort overfarten mindre risikabel.

Ei regjeringskjelde seier til BBC at Frankrike har mista kontrollen over situasjonen, medan det britiske innanriksdepartementet seier at britane ikkje ønskjer å sjå kriminelle gjengar tene pengar på at folk mistar livet i kanalen.

Ein talsperson for departementet seier milepælen på torsdag er «uakseptabel». Den førre toppnoteringa var frå 3. november, då 853 menneske tok seg over.

Meir enn 23.000 menneske har kryssa kanalen i båt til no i år, ein stor oppgang frå 8.404 i 2020. I åra før pandemien var tala endå lågare, fordi dei fleste reiste med fly, ferje eller tog.

(©NPK)