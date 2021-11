Russland truar med å stengje ned kjend menneskerettsgruppe – Europarådet reagerer

utenriks

– Å stengje Memorial vil gi sivilsamfunnet, som er ein essensiell del av alle demokrati, nok eit øydeleggjande slag, seier Europarådets generalsekretær Marija Pejcinovic Buric.

Ho ber russisk påtalemakt revurdere avgjerda på torsdag.

– Dette er ei politisk avgjerd som er retta mot å øydeleggje Memorial, ein organisasjon som er dedikert til historia om politisk undertrykking og vern av menneskerettane, seier Buric.

Memorial er Russlands eldste menneskerettsorganisasjon og har vorte nominert til Nobels fredspris ei rekkje gonger. Torsdag fortalde dei at dei har fått varsel frå russisk høgsterett om at påtalemakta har bede om at gruppa blir oppløyst på grunn av ei rekkje påståtte brot på Russlands kontroversielle «utanlandsk agent»-lov.

I samsvar med lova er alle individ og organisasjonar pålagde å registrere seg som utanlandsk agent dersom dei får pengestøtte frå utlandet. Dette må òg synleggjerast i alt materiale som blir offentleggjort, og i sosiale medium.

Buric fordømmer òg sjølve lova, som ho meiner stigmatiserer både organisasjonar, medium og personar.

– Ho har hatt ein undertrykkjande effekt på sivilsamfunnet i Russland dei siste åra, konstaterer ho.

25. november skal det etter planen haldast ei høyring i saka i høgsterett.

