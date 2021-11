utenriks

Kvartalsrapporten frå selskapet viser at inntektene har auka, men at det likevel har tapt eit beløp som svarer til over 17 milliardar kroner.

I same periode i fjor noterte selskapet eit overskot på 853 millionar dollar.

Tapet kjem mellom anna av auka forskingsutgifter.

Inntektene auka med 50 prosent, til 9,9 milliardar dollar.

Så langt i år har overskotet til selskapet falle frå 2,7 milliardar dollar til 370 millionar dollar.

