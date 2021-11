Tre drepne i moskébombing i Afghanistan

utenriks

Taliban har stadfesta at eksplosjonen fann stad, medan opplysningane om såra stammar frå eit lokalt sjukehus i Spin Ghar-provinsen.

Eksplosjonen skjedde under fredagsbønna då mange var samla i moskeen.

Nangarhar-provinsen har vore åstad for mykje aktivitet frå ekstremistgruppa IS etter at Taliban tok makta i landet i august. Det er det andre større terrorangrepet som IS står bak, i november. Tidlegare i månaden vart 19 drepne og over 50 såra i eit bombeangrep mot eit sjukehus i hovudstaden Kabul.

