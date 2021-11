Tre migrantar sakna etter at kanoar kantra i Den engelske kanalen

utenriks

Dei tre vart melde sakna av to andre migrantar som vart redda opp av sjøen. Søket etter dei sakna vart innstilt torsdag kveld, og det er ingen planar om å ta opp att leitinga, opplyser regionale sjøfartsstyresmakter fredag.

Den franske kystvakta rykte ut etter at dei fekk melding om at to kanoar var skylde i land ved Calais. Deretter vart to overlevande redda opp av ein fransk patruljebåt.

Dei siste vekene har det vore ein markant auke i talet på migrantar som prøver å ta seg sjøvegen til Storbritannia før vêret blir kaldare.

Måndag og tysdag vart over 200 menneske redda, to personar funne omkomme og éin person meldt sakna.

