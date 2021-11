Tyske helsestyresmakter ber folk unngå store forsamlingar

utenriks

Tyskland har registrert meir enn 48.000 nye smittetilfelle det siste døgnet. Torsdag var det smitterekord i landet, med 50.000 nye tilfelle. I fleire tyske byar er det no karneval, der deltakarar må vise vaksinebevis eller negativ koronatest for å få delta. Dei populære julemarknadene er òg på veg.

Leiaren for folkehelseinstituttet Robert-Koch-Institut Lothar Wieler ber no folk halde avstand, og heller la vere å bli med på festar. Sjølv skal han stå over nyttårsfestane, seier han, men han ber folk om å ikkje vente så lenge med å tenkje gjennom kva dei gjer.

Innandørsarrangement kan bli superspreiarar, og alle må spørje seg sjølv om dei ønskjer å utsetje seg for den typen risiko, seier Wieler.

Dei høge smittetala i Tyskland blir tilskrive den beskjedne vaksinasjonen i landet. Berre 67 prosent av befolkninga på 83 millionar menneske er fullvaksinerte.

Fleire andre europeiske land slit med høg smitte. Austerrike har introdusert reglar som set strenge restriksjonar på rørslefridommen til uvaksinerte personar, medan Nederland planlegg ei delvis nedstenging.

Tysklands 16 regionale leiarar skal saman med dei føderale styresmaktene møtast torsdag for å diskutere måtar å handtere smittebølgja på. Det kan bli aktuelt å stengje ute uvaksinerte frå offentlege møtestader, som restaurantar, kinoar og treningssenter.

(©NPK)