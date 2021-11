WHO: 30 millionar diabetikarar får ikkje insulin

utenriks

Prisane må kuttast og tilgangen til medisinane må betydeleg aukast, varslar FNs helsebyråd fredag.

Det blir anslått at over 420 millionar menneske globalt lever med diabetes. Det er nesten ei firedobling dei siste fire tiåra.

I tillegg blir det forventa at tala vil auke til over ein halv milliard innan utgangen av dette tiåret, seier WHO.

Trass høg distribusjon av insulin, gjer høge prisar det vanskeleg for mange diabetikarar å få tilgang på medisinen dei treng. Diabetes aukar spesielt i fattige land, ifølgje WHO.

(©NPK)