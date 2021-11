Biden prøver å gjere mykje med svært lite

utenriks

Å få gjennom historiske reformer, på linje med Franklin D. Roosevelts New Deal, med stadig mindre demokratisk fleirtal, har vorte vanskelegare - kanskje etter kvart umogleg.

Rett etter at infrastrukturpakken til ein verdi av 1.000 milliardar dollar vart vedteken førre veke, kastar demokratane seg ut i jobben med å få gjennom den endå større velferds- og klimapakken, som er verd 1.850 milliardar dollar.

Demokratane er ivrige etter å vise at dei er i stand til å levere etter dei nedslåande resultata ved fleire lokalval førre veke, då dei mellom anna tapte guvernørvalet i Virginia.

Unison motstand

Kongressleiarane deira må no prøve å lóse pakken forbi massiv og unison republikansk motstand. Det ambisiøse, men risikable, forsøket er meir utfordrande enn nokosinne i moderne amerikansk historie.

– Det er verkeleg ingen presedens for det demokratane prøver seg på, og eg blir ikkje overraska om dei mislykkast, seier Frances Lee ved Princeton-universitetet.

– Eg kjem ikkje på noko liknande. Det vil seie, eg kan tenkte på nokre store vedtak, men ingen så store som dette, seier ho.

Enorm pakke

Det er ikkje berre at pakken er svær. Dei 2.135 sidene består av så mange omfattande program at sjølv dei som støttar rammeverket, har problem med å forklare. Og det er etter at den opphavlege pakken på 3.500 milliardar dollar er skore ned til 1.850 milliardar.

Og demokratane må prøve å presse han gjennom Kongressen åleine, med eit fleirtal som ikkje kunne vore mindre.

Det er eit problem som Roosevelt, Lyndon Johnson og andre presidentar ikkje hadde.

Kongressen har ikkje vore så splitta på fleire tiår. Demokratane har eit fleirtal på tre–fire mandat i Representanthuset med til saman 435 sete, og i Senatet er stillinga 50–50 av 100.

Nye maktsentera

Det har gitt rom for nye maktsenter, beståande av venstrefløya, dei moderate eller til og med enkeltsenatorar – som Joe Manchin frå West Virginia eller Kyrsten Sinema frå Arizona - alle med enorm innverknad til å diktere krav om innhald og tidsplan for avstemmingar.

Medan infrastrukturpakken som vart vedteken førre veke, hadde noko støtte frå tilstrekkeleg mange republikanarar til å gå glatt gjennom både i Senatet og Representanthuset, eit sjeldan samarbeid over midtgangen, er ikkje det tilfellet med velferds- og klimapakken.

– Spørsmålet er, kan eg få alle desse stemmene? Det er ein prosess, sa Biden laurdag medan han gledde seg over at i alle fall ein pakke var vedteken. Han erkjende at utfordringa med å få vedteke sentrale valløfte i vekene framover er stor.

Fleirtal på over 300

Roosevelt lanserte sine New Deal-program i byrjinga av sin første periode som president, midt i den store depresjonen, med eit demokratisk fleirtal på over 300 mandat i Representanthuset etter valskredet i 1931.

Nokre år seinare fekk Lyndon B. Johnson gjennom sine Great Society-reformer med eit nesten like stort fleirtal.

Og i motsetning til no kunne leiarane for demokratane òg rekne med støtte frå nokre liberale republikanarar for i alle fall delar av programma.

– Vi har ikkje valskred lenger. Kravet om at styresmaktene må trå til, er mykje større, seier professor Sarah Binder, som er kongressekspert ved George Washington University.

Medan Ronald Reagan fekk hjelp av nokre demokratar til å få gjennom lovgiving om budsjettbalanse i 1981, er den partipolitiske polariseringa langs geografiske, kulturelle og politiske linjer langt meir uoverstigeleg i dag, noko som tvingar nyare administrasjonar til å måtte presse gjennom reformer åleine.

Barack Obama fekk gjennom helsereforma som fekk namnet Obamacare, i ei avstemming som gjekk nesten heilt etter partilinjer, men likevel med eit mykje større fleirtal enn Biden har i dag. På eit tidspunkt hadde demokratane 60 av dei 100 senatorane.

Spesiell prosess

Den første versjonen av helsereforma vart likevel berre vedteken ved hjelp av ein spesiell prosess der det berre trengst reint fleirtal, såkalla reconciliation process. Vanlegvis trengst det støtte frå 60 senatorar for å få ei sak til behandling og unngå filibuster-hinderet.

Det er denne prosessen demokratane og Biden må bruke no òg.

Donald Trump klarte ikkje å avskaffe Obamacare då republikanarane hadde fleirtal i hans første år som president, takka vere John McCain. Partiet fekk likevel vedteke kraftige skattekutt med same prosess som demokratane no brukar for å få gjennom Bidens pakkar.

Leiaren for demokratane i Representanthuset, Nancy Pelosi, er fast bestemd på å presse gjennom den store pakken med eit minimalt fleirtal allereie neste veke.

– Vi må ha blikket fast festa på premien, slik John Lewis pleidde å seie, skreiv ho søndag til kollegaene sine, idet ho refererte til den avdøde kongressmannen og borgarrettskjempa.

Syltynne fleirtal

Men dei få konservative demokratane i Huset, dei såkalla moderate, er motvillige, samtidig som resten av partiet, inkludert venstrefløya, har vist vilje til å kompromisse.

Terrenget er vanskelegare i Senatet. Fleirtalsleiar Chuck Schumer er den første på fleire tiår som må navigere med ei 50-50-splitting i ein situasjon der ein opprørsk senator kan avgjere alt, og der det ikkje finst politikarar som kryssar over frå den andre sida.

Han må ha med seg alle demokratar, og sjølv då er han avhengig av visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme for å få fleirtal. Ho har den stemma i eigenskap av å vere Senatets president.

Det blir ikkje lettare etter at infrastrukturpakken no er vedteken. Dei progressive demokratane heldt tilbake stemmene sine for den pakken til velferds- og klimapakken var vedteken, fordi dei var redd for at dei moderate då ville miste interessa og stemme imot den store pakken. No er det pressmiddelet borte.

Bruke si makt

No vil Joe Manchin, som er frå kolstaten West Virginia, bruke si makt til å fjerne alt frå pakken han ikkje liker, mellom anna tiltak mot klimaendringar og eit nytt program for foreldrepermisjon.

På den andre sida av midtgangen tok leiaren til republikanarane Mitch McConnell opp igjen angrepa sine på pakken som han kallar ein orgie i skøytelaus skattlegging og bruk av pengar. Han påstår at Biden ikkje har mandat til forslaga sine.

– Eg trur ikkje det amerikanske folket er interessert i å sjå denne typen gå lengre, sa McConnell måndag.

Lee seier at det vil vere ein enorm prestasjon om demokratane klarer å få Bidens pakke gjennom. Og viss ikkje det går, blir det både gråt og tenners gnissel på grunnplanet til partiet.

(©NPK)