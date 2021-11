Amerikansk journalist lauslaten i Myanmar

utenriks

– Fenster er lauslaten og snart på veg heim, opplyser USAs tidlegare FN-ambassadør Bill Richardson måndag.

Journalisten, som er redaktør i nettavisa Frontier Myanmar, vart arrestert på flyplassen i Yangon i mai. Då var han på veg ut av landet.

Etter å ha vore seks månader i eit av Myanmars mest berykta fengsel, vart Fenster fredag dømd til elleve års straffarbeid for mellom anna brot på innvandringslovene og oppmuntring til opprør gjennom spreiing av falsk informasjon.

– Vi er glade for at Danny snart vil bli gjenforeina med familien sin, medan vi held fram med å be om at andre som framleis er uretteleg fengsla i Burma, blir lauslatne, seier USAs utanriksminister Antony Blinken.

