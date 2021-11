Ankesaka til fransk eksstatsminister Fillon er i gang

utenriks

Fillon og kona kom til rettssalen i Paris måndag ettermiddag og stoppa ikkje for å snakke med pressa.

Den tidlegare statsministeren og kona vart i fjor sommar dømde til høvesvis fem og tre års fengsel i korrupsjonssaka som gjorde at han trekte seg som presidentkandidat.

I tillegg til å betale tilbake 1 million euro til nasjonalforsamlinga, fekk dei bøter på 375.000 euro – vel 4 millionar kroner.

Fillon har gått fri mens ein ventar på utfallet av anken. Avsløringar om at han har betalt kona og to av barna deira titusenvis av euro for arbeid som aldri vart utført, kom i 2017.

Men i september i år stadfesta styresmaktene at Fillon òg var under etterforsking for å ha brukt offentlege midlar til å betale taleskrivaren sin for å hjelpe han med å skrive ei bok for valkampen hans i 2017.

Etter å ha trekt seg vekk frå politikken, oppretta Fillon eit konsulentfirma. Han sit òg i styret i det russiske statlege oljeselskapet Zarubezhneft.

(©NPK)