Biden og Xi skal prøve å dempe spenninga

utenriks

Måndag skal dei to presidentane ha ein videosamtale, men ingen av dei har på førehand vist teikn til kompromissvilje.

Xi har ikkje vore i utlandet sidan koronapandemien ramma, men han har snakka med den amerikanske presidenten to gonger på telefon sidan Biden flytta inn i Det kvite hus i januar.

– Som ansvarleg global leiar, veit vi at det er viktig å halde kommunikasjonskanalar opne, seier ein høgtståande tenesteperson i Biden-administrasjonen før samtalen på måndag.

Ønskjer felles vern

– Konkurransen mellom USA og Kina bør ikkje leie til konflikt, legg vedkommande til.

– Presidenten kjem til å gjere det klart at han ønskjer å etablere eit felles vern mot feilberekningar og misforståingar, seier tenestepersonen.

Samtalen mellom dei to leiarane skal etter planen finne stad klokka 19.45 lokal tid i Washington, klokka 1.45 natt til tysdag norsk tid. Det er venta at han vil gå føre seg i fleire timar.

Forsura under Trump

USAs forhold til Kina vart kraftig forsura under president Donald Trump, som gjekk til handelskrig og gav kinesiske styresmakter skulda for koronapandemien.

Sjølv om tonen no er betre, har Taiwan på nytt blussa opp som stridsspørsmål. Kina og Taiwan har vore skilde sidan 1949 då kommunistane vann den kinesiske borgarkrigen og overtok makta på fastlandet. Dei overvunne nasjonalistane søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt sjølvstyre, men Kina insisterer på at øya er ein del av Kina og truar med invasjon dersom Taiwan formelt erklærer sjølvstende.

USA har sidan 1979 anerkjent at Taiwan er ein del av Kina, og det same har Noreg sidan 1971. Berre eit fåtal mindre land anerkjenner Taiwans suverenitet.

Militær aktivitet

Kina har dei siste åra trappa opp dei militære aktivitetane sine til sjøs og i luftrommet rundt Taiwan, til protestar frå USA som trass i avgjerda i 1979 er ein nær militær alliert med regimet i Taipei.

Den kinesiske utanriksministeren Wang Yi gav klart uttrykk for korleis han ser på dette då han nyleg møtte den amerikanske motparten sin Antony Blinken.

– All støtte til dei taiwanske sjølvstendestyrkane undergrev freden i Taiwansundet og vil til slutt berre slå tilbake som ein bumerang, sa han.

Ein talsmann for kinesisk UD gav likevel uttrykk for håp om at samtalen mellom Biden og Xi kan bidra til eit betre forhold mellom dei to landa.

– Vi håpar at USA vil gå i same retning som Kina slik at vi kan komme overeins, sa Zhao Lijian.

(©NPK)