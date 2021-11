EU-rapport: Fleire hundretusen døyr for tidleg på grunn av dårleg luftkvalitet

utenriks

Luftkvaliteten blir betre i EU. Det vart registrert nesten 40.000 færre for tidlege dødsfall som følgje av luftforureining i Europa frå 2018 til 2019. Men likevel anslår miljøbyrået EEA at 307.000 døydde som følgje av såkalla PM 2,5-partiklar i lufta i 2019.

Luftforureining er dermed stadig den største miljøtrusselen mot helsa til europearane, ifølgje EEA.

Byrået meiner at rundt 178.000, 58 prosent, av dei premature dødsfalla i teorien kunne vore unngått, om alle EUs medlemsland retta seg etter nye, strengare grensar sett av Verdshelseorganisasjonen WHO i september.

For Noregs del blir det anslått at rundt 200 for tidlege dødsfall kunne vore unngått.

Tala frå 2019 knyter òg 40.400 premature dødsfall på kontinentet til kronisk eksponering for karbondioksid, og 16.800 til akutt eksponering for ozon. I rapporten blir det understreka at dei tre forureiningskjeldene ikkje kan leggjast saman, fordi det er ein viss overlapp mellom dei.

Rapporten er basert på tal frå 41 land, inkludert dei 27 EU-medlemmene og andre europeiske land.

På verdsbasis døyr sju millionar menneske årleg for tidleg som følgje av luftforureining, anslår WHO.

