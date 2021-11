Forskar om Glasgow-møtet: – Ei erkjenning av at meir må gjerast

utenriks

At landa må tilbake til teiknebrettet, er eit av dei viktigaste resultata av klimatoppmøtet i Glasgow.

Slutterklæringa frå møtet ber landa om å styrkje utsleppsmåla sine for 2030. Måla skal vere i tråd med ambisjonane i Parisavtalen om å bremse den globale oppvarminga – og helst halde oppvarminga under 1,5 grader.

– Dette var kanskje den største positive overraskinga på møtet, seier forskingsdirektør Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforsking.

Han seier landa tilsynelatande har erkjent at meir må gjerast. Utsleppskutta dei så langt har lova innan 2030, er langt frå nok til å nå 1,5-gradersmålet.

– Betre enn venta

I motsetning til ein del miljøaktivistar er Kallbekken òg positivt overraska over klimatoppmøtet meir generelt.

– Ja, eigentleg. Det vart betre enn eg hadde venta på førehand, seier han til NTB.

Vurderinga er likevel sett på bakgrunn av kva som pleier å komme ut av FNs klimaforhandlingar.

– Eg har følgt dette i mange år og har realistiske, låge forventningar, legg han til.

Særleg oppmodinga om å skjerpe utsleppsmåla i 2022 kom som ei overrasking. Kallbekken beskriv dette grepet som veldig viktig.

– Det viser at ein har erkjent at det er eit mykje meir akutt behov for meir ambisiøs klimapolitikk.

Ikkje bindande

Slutterklæringa i Glasgow – som har fått namnet Glasgow Climate Pact – dreier seg i stor grad om gjennomføringa av Parisavtalen frå 2015.

I Parisavtalen blir det lagt opp til at landa skal skjerpe dei frivillige utsleppsmåla sine kvart femte år. Denne rytmen skulle bety at neste runde vart i 2025.

I staden blir landa no bedne om å gå raskt tilbake til teiknebrettet.

– Det står naturlegvis att å sjå kor mange som følgjer oppmodinga, seier Kallbekken.

Oppmodinga i Glasgow-avtalen er ikkje folkerettsleg bindande. Av dei store utsleppsnasjonane har både USA og India i 2021 komme med forholdsvis store innskjerpingar av måla sine.

Derfor kan det hende at dei vil overhøyre oppmodinga frå Glasgow, trur Kallbekken. Han viser òg til at USAs president Joe Biden har problem med å få vedteke klimapolitikken sin i Kongressen.

– Kina kan gjere meir

Men i Kina, som åleine står for nesten 30 prosent av klimautsleppet i verda, kan det kanskje vere meir å hente.

– Kina har ikkje stramma markant inn, og fått kritikk for det, seier Kallbekken.

– Det er eit lite håp om at Kina vil gjere meir, legg han til.

Han seier det òg kan hende at Noreg vil levere inn eit nytt utsleppsmål til FN. Noreg var tidleg ute med å skjerpe målet sitt i februar i fjor – og lova då minst 50 prosents kutt innan 2030 samanlikna med utsleppsnivået i 1990.

Auke tempoet

Til liks med Kallbekken er òg andre klimaforskarar glade for oppmodinga om raskare innskjerping.

– Det som er positivt, er at ein har vorte samde om å auke tempoet i prosessen, seier Åsa Persson ved Stockholm Environment Institute (SEI) til nyheitsbyrået TT.

– Glasgow-møtet er eit betydeleg steg framover, meiner Johan Rockström, direktør ved klimaforskingsinstituttet PIK i Potsdam i Tyskland.

Han understrekar samtidig at framsteget på ingen måte er tilstrekkeleg.

Energikrise og ekstremvêr

Glasgow-møtet vart halde i kjølvatnet av ei rekkje hendingar som bidrog til auka merksemd rundt klimakrisa og forsøka på å løyse ho.

USA, Canada, Tyskland, Hellas, Kina og fleire andre land vart i sommar ramma av ekstremvêr som vart knytt til klimaendringane.

FNs klimapanel la fram ein ny, dyster rapport, som av FNs generalsekretær António Guterres vart omtalt som «kode raud for menneskja».

Deretter vart delar av verda ramma av energikrise og raskt stigande straumprisar. Etterspurnaden etter olje, gass og kol skaut i vêret – og analytikarar spådde at situasjonen kunne svekkje viljen til å fase ut fossilt brensel på klimamøtet i Glasgow.

Men Steffen Kallbekken har ikkje inntrykk av at energikrisa påverka stemninga på møtet i særleg grad. I staden såg det ut til at ekstremvêr, skogbrannar og IPCCs siste rapport førte til meir medieomtale og eit sterkare krav om handling.

