Historisk nederlag for argentinsk venstreside

utenriks

Regjeringspartia ligg ifølgje det førebelse valresultatet an til å hamne i mindretal i nasjonalforsamlinga. Det har vore stor misnøye med den økonomiske situasjonen i landet. Argentinas økonomi har krympa sidan 2018 og vorte hardt ramma av koronapandemien.

– Om tala blir stadfesta, har vi i praksis mista avgjerdsdyktigheita i senatet, seier kjelda til nyheitsbyrået.

Fernandez' koalisjon Frente de Todos (Fronten til alle) låg, etter at 90 prosent av stemmene var talde, an til å miste seks av dei 41 plassane dei har i senatet, som har 72 plassar. Koalisjonen er allereie i mindretal i underhuset. Valdeltakinga låg på om lag 72 prosent.

Ikkje sidan Argentina igjen innførte demokratiet i 1983, har såkalla peronistiske parti vore i mindretal i senatet. Peronisme er ei brei venstresiderørsle basert på ideane til tidlegare president Juan Perons idear.

No må Fernandez truleg gjere innrømmingar overfor opposisjonen for å få gjennomslag for både politikk og kandidatar til embetspostar og domstolar.

– Vi må prioritere nasjonale avtalar om vi skal løyse utfordringane vi står framfor. Ein opposisjon som er ansvarleg og open for dialog, er ein patriotisk opposisjon, sa presidenten natt til måndag.

