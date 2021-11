India opnar grensene for fullvaksinerte turistar

utenriks

Det er første gong sidan mars 2020 at India gir innreiseløyve til turistar som kjem til landet med vanlege passasjerflygingar.

I tillegg til å vere fullvaksinerte, må dei kunne leggje fram ein negativ test som er teken maks tre døgn før avgang. Mange vil òg måtte ta ein koronatest etter framkomst, men dette gjeld ikkje turistar frå mange europeiske land sidan dei gjensidig anerkjenner kvarandres koronapass.

Måndag opna òg Kambodsja grensa for fullvaksinerte turistar, to veker før planlagt. 88 prosent av innbyggjarane i landet er no fullvaksinerte.

