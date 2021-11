Italia strammar inn koronatiltak

utenriks

Det inneber mellom anna at det no er lov med berre to passasjerar i baksetet i taxien dersom dei ikkje i familie. Setet ved sjåføren må vere tomt, ifølgje italienske medium.

I tillegg har helsestyresmakter og politi ved togstasjonane no moglegheit til å stoppe tog dersom dei mistenkjer koronasmitte, har helsedepartementet i landet og samferdelselsdepartement bestemt måndag.

For tog som skal over lengre strekningar, vil òg det såkalla «grøne passet» blir sjekka.

Smitten aukar i Italia, men smittetempoet er framleis tregare enn i andre europeiske land, som til dømes Tyskland.

(©NPK)