Journalistar i spansk nyheitsbyrå blir nekta å jobbe på Cuba

Cuba har ikkje gitt noka grunngiving for at fem eller seks EFE-journalistar vart fråtekne presseakkrediteringa laurdag. Det skjedde to dagar før protestmarsjen som opposisjonen på Cuba har varsla måndag.

For få dagar sidan publiserte EFE eit intervju med ein av leiarane for protestmarsjen.

– Vi synest ikkje det er akseptabelt å fjerne akkrediteringar utan grunn, seier Spanias utanriksminister José Manuel Albares.

Han har kalla inn Cubas chargé d'affaires til eit møte om saka, men diplomaten har gitt beskjed om at han ikkje kan komme grunna covid-19.

Cuba har for tida ingen ambassadør i Madrid.

