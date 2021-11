Lukasjenko hevdar at Kviterussland prøver å få migrantar til å vende heim

utenriks

– Aktivt arbeid er på gang i dette området for å overtyde menneske om at dei vêr så snill må vende heim. Men ingen ønskjer å reise tilbake, seier Lukasjenko i ei fråsegn som måndag vart gitt att av nyheitsbyrået Belta.

Han seier òg at Kviterussland kan frakte migrantar til Tyskland med det statseigde flyselskapet i landet, Belavia, viss Polen ikkje sørgjer for å opne ein humanitær korridor.

– Vi vil sende dei til München med våre eigne fly, viss nødvendig, seier Lukasjenko og legg til at Kviterussland ikkje vil at migrantkrisa skal trappast opp til ein konflikt.

– Det vil vere fullstendig øydeleggjande for oss, seier han.

Humanitær krise

Det er første gong Lukasjenko signaliserer vilje til å bidra til at migrantar forlèt grenseområdet. Han har til no insistert på at Polen og EU har ansvaret for å opne grensene slik at flyktningar kan søkje asyl.

Uttalen kjem etter at situasjonen ved grensa mellom Polen og Kviterussland har vorte stadig meir tilspissa, og medan den humanitære situasjonen for tusenvis av migrantar og flyktningar i grenseområdet blir stadig meir prekær.

Mange er frå krigsherja land i Midtausten og Asia, som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan. Polen har likevel stengt grensa og sendt tusenvis av soldatar for å hindre folk å ta seg over. Dei som likevel har greidd å krysse grensa, risikerer å bli sende tilbake til Kviterussland omgåande.

Polen har òg stengt området for humanitære organisasjonar og journalistar, noko styresmaktene grunngir med tryggingssituasjonen.

Nye EU-sanksjonar

Kviterussland har dei siste vekene vorte skulda av EU for å utnytte migrantar og flyktningar til å skade EU som straff for sanksjonar som EU innførte mot Kviterusslands regime tidlegare i år.

Beskjeden frå Lukasjenko kjem samtidig som EU er venta å vedta nye sanksjonar mot Kviterussland måndag, mellom anna mot det statseigde flyselskapet i landet, Belavia.

Sanksjonane mot Belavia blir innførte fordi flyselskapet skal ha transportert flyktningar og migrantar frå Midtausten til Minsk. Derfrå er dei frakta vidare til grensene mot EU-landa Polen, Latvia og Litauen.

Sanksjonspakken blir den femte EU innfører sidan det omstridde valet i Kviterussland i august 2020.

Tiltak mot fly

EU har i fleire dagar jobba intenst for å hindre at menneske frå ei rekkje land i Midtausten får gå om bord i fly til Kviterusslands hovudstad Minsk. Blant dei som no bidreg til å hindre potensielle asylsøkjarar i å reise til Minsk, er Tyrkia.

Irak har dessutan vedteke å chartre fly og hente heim borgarar som ønskjer å reise heim. Den første flyginga frå Minsk skal gå torsdag denne veka, opplyste ein talsmann for Iraks utanriksdepartement måndag.

Det er ikkje kjent kor mange passasjerar som skal vere med, men Irak skal allereie ha registrert over 570 borgarar for frivillig retur.