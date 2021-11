Ny børs har opna i Beijing

utenriks

Børsen skal supplere dei to største børsane i Shanghai og Shenzhen ved å rette seg mot små og mellomstore bedrifter, som lenge har slite med å hente inn finansiering frå bankar

I kinesiske medium blir det meld at fleire nye aksjar steig med meir enn 30 prosent etter opninga. Kursane vil ikkje kunne auke eller falle med meir enn 30 prosent på same dag på børsen, men det er meld at eit unntak gjeld for opningsdagen.

Handelen vart mellombels stansa for ti aksjar måndag, etter at kursen hadde stige med meir enn 60 prosent, ifølgje statlege medium.

(©NPK)