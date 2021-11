Palestinsk far ber om rettferd etter å ha mista tre døtrer i israelsk angrep

utenriks

Izzeldin Abuelaish har dei siste 13 åra kjempa for rettferd etter at heimen hans vart treft av ein israelsk rakett i krigen mellom Hamas og Israel i januar 2009.

Angrepet tok livet av tre av døtrene hans, og dessutan ei niese. Dei vart 13, 15, 17 og 21 år gamle. den fjerde dottera hans vart såra, men overlevde.

Israel grunngav angrepet med at det var militante palestinarar i området, medan Abuelaish meiner det kom av eit forferdeleg mistak.

I 2018 tapte han erstatningssøksmålet i ein lågare rettsinstans, og måndag starta den sterkt forseinka ankebehandlinga i høgsterett.

Krev unnskyldning

Abuelaish krev at høgsterett gir militæret ordre om å komme med ei offentleg unnskyldning og dessutan utbetale erstatning for liva som gjekk tapt.

Etter tragedien flytta han til Canada. Men då angrepet skjedde, var han ein kjend lege og fredsaktivist som jobba på eit israelsk sjukehus og var busett på Gazastripa.

Under krigen i 2009, som var den første av fire mellom Israel og Hamas, direkterapporterte han for israelske medium på flytande hebraisk frå Gazastripa.

– Kjempar for sanninga

Då heimen hans vart treft, direktesende ein israelsk TV-stasjon ein telefonsamtale med Abuelaish, som gråtande ropte at han hadde mista døtrene sine.

Måndag var han på plass i rettssalen i Jerusalem.

– Eg har komme for å kjempe for sanninga og rettane til døtrene mine, sa Abuelaish og la til at han håpar domstolen ikkje tek livet av døtrene ein gong til.

Møtet i høgsterett vart avslutta måndag ettermiddag utan at det vart teke noka avgjerd.

