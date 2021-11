Shell skiftar skattetilhøyrsel til Storbritannia

utenriks

Planane vart kunngjorde måndag, men må godkjennast av aksjeeigarane i ei avstemming 10. desember. Flyttinga inneber òg at den administrerande direktøren og finansdirektøren i selskapet flyttar kontor til Storbritannia.

Nederlandske styresmakter er ikkje fornøgde med Shells planar.

– Det er ei ubehageleg overrasking. Regjeringa beklagar intensjonen til selskapet, skriv økonomiminister Stef Blok på Twitter.

Selskapet har i dag hovudkontor i Haag, og har hatt base i Nederland sidan det vart grunnlagt i 1907. Det har likevel òg sterke samband til London-børsen og britisk næringsliv.

Det har vore eit vanskeleg år for Shell i Nederland. I april gav ein domstol i landet ordre om at selskapet måtte kutte klimagassutsleppa sine med 45 prosent. I oktober kunngjorde det største nederlandske pensjonsfondet ABP at dei ville slutte å investere i fossile energikjelder, blant dei Shell.

For Nederland er Shells utflagging eit ytterlegare tilbakeslag. I fjor flagga næringsmiddelgiganten Unilever ut til Storbritannia.

(©NPK)