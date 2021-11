To barn alvorleg skadde etter fall frå bustad i Stockholm – to arrestert

utenriks

To personar er arresterte i saka, opplyser politiet i Stockholm.

Dei to barna vart funne utanfor ei bustadblokk og sende til sjukehus med ambulansehelikopter, melder Aftonbladet. Avisa får opplyst at politiet meiner dei vart kasta ut frå ein balkong.

Politiet vart merksame på hendinga klokka 21.46 søndag. Ifølgje Expressen vart barna, som begge er under ti år, funne av forbipasserande.

– To barn under ti år er funne alvorleg skadde. Vi mistenkjer at dei har falle frå stor høgde, frå ein bustad. Vi kan ikkje sjå bort frå at det er skjedd noko kriminelt seier polititalsperson Helena Boström Thomas.

Ein mann og ei kvinne er arrestert i saka. Begge har ein relasjon til barna. Mannen vart funnen skadd i ei leilegheit i bustadblokka.

Han blir mistenkt for å ha skadd barna før han kasta dei ut frå bustaden. Expressen skriv at det dreier seg om ein mann i 45-årsalderen.

Ifølgje opplysningar til Aftonbladet mistenkjer politiet at barna vart knivstukke før dei vart kasta frå balkongen, eit fall på rundt 15 meter.

– Det kan eg verken stadfeste eller avvise, seier ein polititalsperson til avisa.

Aftonbladet får vidare opplyst at politiet har sikra blod frå leilegheita og at kleda til dei arresterte er beslaglagde.

(©NPK)