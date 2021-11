– Fare for straumavbrot i Europa i vinter

utenriks

– Vi har ikkje nok gass akkurat no, for å seie det enkelt. Vi lagrar ikkje for vintersesongen. Så det er ei reell bekymring for at vi kan få mellombelse straumavbrot i Europa viss det blir ein kald vinter, seier Trafigura-direktøren Jeremy Weir til Financial Times.

Dei russiske gassleveransane hittil er for små til å sikre energiforsyninga, meiner Weir. I tillegg har den russiske giganten Gazprom booka mindre kapasitet i røyrleidningane i desember.

Russland nektar for at dei bremsar forsyninga av gass av politiske årsaker. Mange europeiske politikarar meiner likevel at dei prøver å leggje press på Tyskland for å få godkjenning av den omstridde Nord Stream 2-gassleidningen.

