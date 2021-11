Estonia-rapport: Havbotnen kan forklare hol i skroget

utenriks

I alt 852 menneske omkom, blant dei seks nordmenn, då Estonia sokk i Austersjøen 28. september 1994.

Havarikommisjonen la tysdag fram ein rapport basert på undersøkingane i sommar ved den forliste passasjerferja. Ifølgje kommisjonen er det for tidleg å trekkje nokon konklusjonar, og undersøkingane skal halde fram til våren.

Likevel meiner han at havbotnen er ei sannsynleg forklaring på hola i skroget, som vart oppdaga av dykkarar i samband med ein TV-dokumentar for to år sidan. Dette kan i så fall på tyde at skroget vart rive opp på veg ned mot botnen.

Dykkarane tok seg ulovleg ned til vraket og avslørte ei stor og hittil ukjend flengje i skroget.

Sidan har svenske styresmakter gitt løyve til dykking på oppdrag frå styresmaktene.

(©NPK)