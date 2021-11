Grensetrefningar mellom Armenia og Aserbajdsjan

utenriks

Aserbajdsjans forsvarsdepartement hevdar armenske styrkar sto bak provokasjonar langs grensa tysdag formiddag. Dei seier aserbajdsjanske styrkar klarte å slå tilbake angrepet i Kalbajar- og Lacin-distrikta, og tok fleire armenske soldatar til fange. To aserbajdsjanske soldatar skal ha vorte såra.

Frå Armenias side heiter det at aserbajdsjanske styrkar freista å komme seg over grensa, men vart slått tilbake av armenske styrkar. Her heiter det at fire armenske soldatar vart såra, og at aserbajdsjanarane brukte tungt artilleri. Armenia ber om hjelp frå Russland for å sikre territoriet sitt.

Trefningane fortsette tysdag kveld. Det har vore stor spenning i området dei siste dagane, og laurdag vart den einaste vegen til Nagorno-Karabakh-regionen frå Armenia stengt ein kort periode.

Armenske separatistar braut ut frå Aserbajdsjan då Sovjetunionen kollapsa i 1991. Denne krigen varte fram til 1994 og kravde 30.000 menneskeliv. I oktober og november 2020 var det igjen open konflikt mellom partane i området, ein krig som varte i seks veker og der meir enn 6.500 menneske vart drepne. Fredsavtalen som følgde tvinga Armenia til å oppgi område dei hadde kontrollert i fleire tiår.

