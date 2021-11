Magdalena Andersson får meir tid til regjeringssonderingar

utenriks

Anderson har enno ikkje sikra seg Vänsterpartiets støtte, men ho har framleis tru på at ho vil lykkast.

– Eg har strekt ut ei hand til Vänsterpartiet, og vi har konstruktive samtalar. Eg er klar til å komme med innrømmingar for at vi skal bli samde, men berre viss det fører til at Sverige får ei regjering på plass, seier Andersson på ein pressekonferanse tysdag.

Like før vart det klart at Riksdagens leiar Andreas Norlén har forlengt oppdraget til 22. november. Andersson fekk regjeringsoppdraget torsdag førre veke, og hadde opphavleg frist til tysdag.

Ho har allereie sikra seg støtte frå Centerpartiet, men treng òg støtte frå Vänsterpartiet for å kunne danne ei ny raudgrøn regjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Stefan Löfven gjekk som varsla av som statsminister onsdag førre veke.

