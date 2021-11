Mannskapet på romstasjonen gjekk i livbåten etter russisk våpentest

utenriks

USA rettar skarp kritikk mot Russland etter testen, som amerikanske styresmakter omtaler som farleg og uansvarleg.

Eksplosjonar i nærleiken av jorda skaper store mengder såkalla romsøppel, vrakgods og smådelar som bevegar seg med hastigheiter på rundt 27.000 kilometer i timen.

Eksplosjonen måndag skapte meir enn 1.500 vrakdelar som er store nok til at dei kan sporast, og dessutan tallause mindre bitar. Kvar og ein av dei utgjer ein fare for romfartøy og satellittar.

– Øydela spionsatellitt

Ifølgje den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa var det ein russisk anti-satellittrakett som vart testa.

Raketten øydela det som ser ut til å vere ein gammal spionsatellitt frå Sovjet-tida. Ifølgje BBC var det snakk om Kosmos-1408 som vart skoten opp i 1982. Den vog over eit tonn og hadde slutta å verke for mange år sidan.

Eksplosjonen lét etter seg ei sky av fragment som no utgjer ein fare i eit stort område.

Det som ser ut til å vere vrakgods frå satellitten, førte til at alarmen gjekk på Den internasjonale romstasjonen (ISS), som for tida har sju personar om bord. To av dei er russiske kosmonautar.

Ein av dei, Piotr Dubrov, seier til det russiske nyheitsbyrået Tass at mannskapet to gonger måndag måtte forlate romstasjonen og setje seg i Crew Dragon-fartøyet som fungerer som livbåten til stasjonen. I tilfelle samanstøytar kunne dei då raskt ha vendt tilbake til jorda.

Romsøppel

Nasa-sjef Bill Nelson seier at ISS-mannskapet vart vekt og fekk instruksjonar om å stengje lukene til enkelte modular om bord. Han opplyser at Nasa sporar skya av vrakgods.

Mannskapet måtte i all hast ta på seg romdraktene og gjere seg klare til å evakuere.

Romsøppel er frå før eit stort problem i området der tusenvis av satellittar opererer. Ifølgje astrofysikaren Jonathan McDowell ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics kan sprenginga av den russiske satellitten ha auka mengda vrakgods i jordbane med opptil 10 prosent.

– Det er ikkje nokon stor auke, men det er urovekkjande. Vi har eit problem med romsøppel. Så la oss ikkje skape meir med vilje, seier han til The Guardian.

Ifølgje han er det 4.000 aktive satellittar og så mykje som 19.000 vrakdelar i såkalla låg jordbane. Regionen omfattar området frå 200 til 2000 kilometer over jordas overflate.

Reagerer

Nelson reagerer sterkt på våpentesten.

– Eg er opprørt av denne uansvarlege og destabiliserande handlinga. Med den lange og rike romfartshistoria si, er det uforståeleg at Russland ikkje berre set amerikanske og internasjonale astronautar på ISS i fare, men også eigne kosmonautar, seier han.

Pentagons talsmann John Kirby Pentagon understrekar òg at Russland ikkje åtvara USA på førehand om testen.

Russiske Roskosmos spelar på si side ned hendinga.

– Banen til objektet som tvinga mannskapet til å setje seg i romfartøyet i tråd med standard prosedyre, har seinare bevega seg vekk frå banen til ISS. Stasjonen er i den grøne sona, tvitrar organisasjonen. I ei melding tysdag understreka dei at tryggleiken blir sett i høgsetet.

– Hovudprioriteten vår har vore og held fram med å vere den vilkårslause tryggleiken til mannskapet, skriv Roskosmos, som seier at dei følgjer situasjonen.

