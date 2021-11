Netflix saksøkt for Olof Palme-serie

utenriks

Søksmålet i Sverige dreier seg om framstillinga av den tidlegare reklamekonsulenten Stig Engström som drapsmannen i serien «Den usannsynlege morderen».

Serien viser at den då 52 år gamle Engström skyt Palme og deretter dekkjer over handlingane ved å gi seg ut for å vere eit vitne.

Dette utgjer eit «krystallklart tilfelle av ærekrenking», heiter det i dei juridiske dokumenta som nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til. Dokumenta er sende til Sveriges justiskanslar som skal avgjere om søksmålet endar i retten.

Netflix seier til forsvaret sitt at serien er ei fiktiv dramatisering inspirert av boka til krimreporter Thomas Pettersson, som kom i 2018.

