Pfizer inngår global lisensavtale for koronamedisin

Selskapet har underteikna ein avtale med Medicines Patent Pool (MPP) om å gi underlisensar for produksjon av Paxlovid-pilla til generiske legemiddelprodusentar, utan at Pfizer krev pengar i retur.

Dermed kan 95 låg- og mellominntektsland, som til saman utgjer 53 prosent av befolkninga i verda, få tilgang til pilla.

Førebelse data frå testinga av Paxlovid-pilla viser at ho reduserer faren for død eller sjukehusinnlegging frå covid-19 med 89 prosent blant vaksne i risikogruppa for å utvikle alvorleg sjukdom.

Også legemiddelselskapet Merck & Co har gjort ein liknande avtale for legemiddel til behandling av covid-19.

– Dette er eit viktig steg i retning av betre tilgang til legemiddel mot covid-19. Pandemien er på ingen måte over, og vi må halde fram arbeidet, mellom anna ved å sjå på slike lisensierings-avtalar og andre verkemiddel. Fordelinga av både medisinar og vaksinar mot covid-19 er langt frå der ho bør vere og nettopp derfor er kvar slik avtale viktig, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

