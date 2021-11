Polsk politimann skal vere skadd etter trefningar med migrantar

utenriks

Truleg har politimannen pådrege seg eit kraniebrot, ifølgje politiet.

– Kuznica: Migrantar angreip soldatane og offiserane våre med steinar og prøver å øydeleggje gjerdet så dei kunne krysse inn i Polen. Styrkane våre brukte tåregass for å stanse angrepet til migrantane, skriv departementet på Twitter.

Departementet hevdar òg at kviterussiske styrkar har prøvd å øydeleggje gjerdet langs den felles grensa mellom landa.

I tillegg har etaten med ansvar for grensevakta lagt ut ein video av at dei bruker vasskanon mot ei gruppe migrantar ved grensa.

Hendingane er ei eskalering av situasjonen på grensa, der tusenvis av migrantar prøver å sleppe inn i EU. Russiske styresmakter seier i ei fråsegn at bruken av tåregass og vasskanonar er «uakseptabel.»

Polen erklærte krisetilstand i grenseområda i byrjinga av september, etter at mange migrantar frå Midtausten byrja å gå via Kviterussland for å komme seg til Europa.

Irak uttaler tysdag at om lag 200 irakiske borgarar har vore i kontakt med dei og blir evakuerte frivillig frå Kviterussland torsdag.

