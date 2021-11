Russlands forsvarsdepartement erkjenner å ha øydelagt satellitt

utenriks

– Det russiske forsvarsdepartementet har gjennomført ein vellykka test, og resultatet er at det russiske romfartøyet Tselina-D, som har vore i bane sidan 1982, er øydelagt, uttalte forsvarsdepartementet.

Meldinga frå departementet i Moskva kom kort tid etter ei fråsegn frå utanriksministeren i landet Sergej Lavrov, som vart tolka som om han avviste at testen hadde funne stad.

– Å erklære at Den russiske føderasjonen skaper fare for fredeleg bruk av verdsrommet er mildast talt hyklersk, sa Lavrov under ein pressekonferanse i Moskva, og føydde til at det «ikkje er noka sanning» bak meldingane.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasas leiar Bill Nelson sa måndag at Russland hadde testa eit anti-satellittvåpen på ein av dei gamle satellittane sine, og at mannskapet på Den internasjonale romstasjonen hadde førebudd evakuering på grunn av vrakgodset etter eksplosjonen.

Selskapet LeoLabs som sporar romsøppel og vrakgods i verdsrommet, opplyste òg til BBC at deira radaranlegg på New Zealand hadde registrert ei mengd vrakgods der ein satellitt frå Sovjet-tida tidlegare hadde vore.

