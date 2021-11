utenriks

Suu Kyi skal tiltalast for «valgfusk og lovstridige handlinger», skriv den statlege avisa Global New Light of Myanmar tysdag.

Avisa oppgir ingen detaljar om når rettsforhandlingane kan starte.

Fredsprisvinnar Aung San Suu Kyis parti vann valet i 2020 med overveldande fleirtal. 1. februar i år vart ho avsett av militæret, som greip makta.

