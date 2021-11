Ugandas hovudstad ramma av to store eksplosjonar

utenriks

Minst 24 personar blir behandla på eit av sjukehusa i byen, og tilstanden er kritisk for fire.

Eksplosjonane skjedde nær den sentrale politistasjonen i byen og inngangen til parlamentsbygningen.

I oktober skjedde det òg to eksplosjonar i Kampala. Då vart ei kvinne drepen då eit gatekjøkken vart bomba, medan ei rekkje menneske vart skadde då ein buss eksploderte.

Politiet uttalte den gong at begge angrepa var knytte til gruppa ADF, som USA meiner har koplingar til IS. Ei rekkje ADF-medlemmer vart arresterte og politiet har åtvara om at ekstremistane var i gang med å planleggje nye angrep. ADF opererer òg i det austlege Kongo, der dei blir rekna som ei svært brutal væpna gruppe.

(©NPK)