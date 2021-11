Aserbajdsjan hevdar sju soldatar vart drepne i samanstøytar

utenriks

Dei to landa inngjekk våpenkvile same dag etter at konflikten rundt regionen Nagorno-Karabakh blussa opp igjen. Samanstøytane tysdag var dei verste sidan landa i fjor gjekk til krig om den omstridde regionen.

Den seks veker lange konflikten, der meir enn 6.500 menneske døydde, enda i november i fjor. Då kom det på plass ein avtale mellom Russland og Armenia som førte til at Armenia gav frå seg delar av territoriet dei hadde kontrollert i fleire tiår.

Men etter at spenninga på grensa har bygd seg opp, har det oppstått ny bekymring for at den territorielle striden kan blusse opp.

– Sju soldatar døydde og ti vart såra i samanstøytar provosert av Armenia, heitte det i ei fråsegn frå forsvarsdepartementet i Aserbajdsjan, som la til at situasjonen stabiliserte seg tysdag kveld.

Ba Russland om støtte

Armenia rapporterte på si side at éin person er drepen, 13 tekne til fange og 24 sakna.

– Situasjonen ved den austlege sektoren til grensa var relativt roleg, og ein våpenkvileavtale vart respektert, heitte det i ei fråsegn onsdag morgon.

Armenias statsminister Nikol Pashinyan skulda tysdag Aserbajdsjan for å utfordre suvereniteten og sjølvstendet til landet. Svaret frå Baku var at Armenia var ansvarlege for ein storstilt militær provokasjon.

Armenia appellerte til sin allierte Russland for militær støtte i tråd med ei forsvarspakt som forpliktar Moskva til å verne landet mot ein eventuell utanlandsk invasjon.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Shoigu mekla fram ein våpenkvileavtale, som tredde i kraft klokka 18.30 tysdag kveld.

Langvarig konflikt

Shoigu sa tysdag at han hadde oppmoda begge partar til å omgåande avslutte handlingar som kunne provosere fram ytterlegare eskalering. I tillegg har EU, Frankrike, FN og USA oppmoda begge sider til å dempe spenningsnivået.

Etniske armenske separatistar i Nagorno-Karabakh braut ut av Aserbajdsjan då Sovjetunionen kollapsa i 1991, og krigen som følgde, kravde 30.000 menneskeliv.

Situasjonen har lenge vore spent mellom Armenia og Aserbajdsjan, og situasjonen har eskalert dei siste dagane.

Laurdag vart den einaste vegen til Nagorno-Karabakh-regionen frå Armenia stengd ein kort periode, og tysdag var det trefningar fleire stader langs grensa.

